Рубио рассказал о сложностях, которые из-за санкций испытала на Аляске делегация России

Во время встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске российской делегации пришлось расплатиться наличными, чтобы заправить топливом свои самолеты. Этом в интервью телеканалу NBC заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он подчеркнул, что все раннее введенные антироссийские санкции продолжают действовать, и прибывшая на Аляску российская делегация в этом наглядно убедилась. Так, свои самолеты россиянам пришлось заправлять за наличные, потому что они не могли воспользоваться собственной банковской системой.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

