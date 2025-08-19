На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Запланированное интервью Зеленского Fox News отменено

Alexander Drago/Reuters

Интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Fox News, которое ранее анонсировалось американскими средствами массовой информации, было отменено. Об этом пишет РИА Новости со британское ТВ.

Выход интервью в эфир Fox News был запланирован на 18:00 по местному времени (01:00 мск). Телеканал анонсировал трансляцию беседы с Зеленским, которая должна была состояться после его переговоров в Белом доме, однако в последний момент запланированный разговор не состоялся.

Причины отмены интервью на данный момент неизвестны.

18 августа в Белом доме началась встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Зеленский оценил переговоры с Трампом в Белом доме.

Встреча Трампа и Зеленского
