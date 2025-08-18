Макрон не успел на встречу с Зеленским и европейскими лидерами

Президент Франции Эммануэль Макрон не успел на встречу главы Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в посольстве из-за позднего прибытия в США. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Встреча прошла 18 августа в украинском посольстве в Вашингтоне перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Планировал ли французский лидер принять участие в этой встрече или изначально не собирался ехать в посольство, не уточняется. Телеканал сообщил, что он прибыл в Белый дом последним из европейских лидеров.

До этого телеканал NBC сообщил, что европейские лидеры проинструктировали Зеленского, как вести себя с Трампом во время встречи в Белом доме. В частности, они посоветовали ему поблагодарить президента США за оружие и дипломатию. Кроме того, именно они рекомендовали передать Мелании Трамп письмо от Елены Зеленской и надеть пиджак. В общей сложности, по подсчетам телеканала, Зеленский поблагодарил Трампа «более десятка раз».

