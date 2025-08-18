Украину назвали заложником «европейского антироссийского интернационала»

Карасин: Европа превратила Украину в заложника и не хочет отпускать ее на волю

Европейские политики отправились на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в США, поскольку не собираются отпускать Украину и планируют дальше использовать ее против России. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Плотный коллектив европейского антироссийского интернационала, взяв с собой потерявшего все ориентиры Зеленского, вылетел в Вашингтон», — написал сенатор.

Он считает, что командный дух «коалиции желающих», во главе которой премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, по-прежнему агрессивен. По мнению Карасина, они наверняка разработали в деталях основную и запасную тактику ведения переговоров с Трампом, чтобы не допустить разрешения украинского кризиса «в духе Аляски», а также разрушения стратегии сплоченности Запада в противостоянии с РФ.

«Украина превращена ими в ценного заложника общезападной концепции. Отпускать на волю Киев никто на Западе не собирается», — отметил Карасин.

До этого газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома сообщила, что встреча Трампа с Зеленским начнется 18 августа в 20:15 по московскому времени. По данным издания, Зеленский приедет в Белый дом не один, а в сопровождении лидеров европейских стран.

При этом Bild накануне сообщило, что Трамп не будет встречаться с Зеленским в присутствии лидеров Европы. По словам источников, сначала американский президент проведет переговоры тет-а-тет с украинским коллегой, а затем к их встрече присоединятся представители ЕС и НАТО.

Ранее стало известно, что Трамп оказывает давление на Зеленского после встречи с Путиным.