Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Индии

Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии в связи с наводнением
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по телефону выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендру Моди в связи с трагическими последствиями наводнения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего наводнения в Индии», — сказано в сообщении пресс-службы.

В ходе разговора российский лидер также рассказал об основных итогах его встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

6 августа сообщалось, что в штате Уттаракханд на севере Индии произошло сильное наводнение. Огромные потоки воды и грязи обрушились на популярную у туристов деревню Дхарали, расположенную в Гималаях. В результате было уничтожено и повреждено значительное количество домов и деревьев, более 100 человек пропали без вести.

Ранее Путин рассказал о работе над соглашением с Индией.

