Политолог прокомментировал извинения Пашиняна, адресованные церкви

Политолог Мартынов назвал циничными извинения Пашиняна, адресованные церкви
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Директор Международного института новейших государств Александр Мартынов в интервью «Ридусу» прокомментировал извинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна за грубые высказывания в адрес церкви. По мнению эксперта, провал кампании главы армянского кабмина против духовенства вряд ли станет концом его политической карьеры.

«Это абсолютно циничный человек, без принципов, без каких-либо ненужных ему рефлексий. Его извинения сегодня перед церковью в принципе так же цинично звучат, как и обвинения накануне. Ему нужно было нападать на церковь — он ее обвинял. Сегодня ему выгодно формально попросить прощения — он публично попросил», — сказал Мартынов.

Он добавил, что несмотря на то, что Пашинян «сдал назад» в вопросе церкви, российский бизнесмен Самвел Карапетян, неоднократно критиковавший политику армянского лидера, остается в Армении под стражей.

Накануне Пашинян принес извинения за использование грубых выражений в адрес духовенства Армянской апостольской церкви (ААЦ). Свое заявление он опубликовал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена).

Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.

Ранее Армянская церковь потребовала срочно отпустить Карапетяна и архиепископа Микаеля.

