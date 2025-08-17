Премьер Армении извинился за грубые высказывания в адрес церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес извинения за использование грубых выражений в адрес духовенства Армянской апостольской церкви (ААЦ). Свое заявление он опубликовал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Комиссия по предотвращению коррупции зафиксировала в моем выступлении нарушение правил поведения по двум известным эпизодам. Несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками, я приношу извинения», — сказал политик.

Пашинян уточнил, что он извинился только за использование двух фраз, которые были признаны неподобающими.

Комиссия проверила один из постов премьера Армении, в котором он нелестно высказался в адрес духовенства ААЦ. В своем заявлении Пашинян использовал слово «домпел», которое в армянском языке имеет два значения: «ударять» и «вступать в половую связь». Согласно результатам лингвистической экспертизы, слово было применено именно во втором значении.

Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.

Ранее в Генпрокуратуру Армении поступили два заявления на Пашиняна.