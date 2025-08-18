На Украине исключили ограничения для ВСУ и территориальные уступки РФ

Министр Сибига: Украина не признает потерю территорий и ограничений для армии

Украина не признает потерю каких-либо территорий и требований о сокращении армии. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, передает ТАСС.

Он отметил, что позиция Киева относительно территориальных уступок остается неизменной.

«Есть Конституция Украины, <...> которая дает все ответы. И еще одна из базовых неприемлемых для нас вещей — никаких ограничений для нашей армии», — сказал глава МИД Украины журналистам.

Сегодняшнюю встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского украинский министр назвал исключительно важной и решающей.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20:15 мск. Ожидается, что сначала они проведут беседу тет-а-тет, сделают совместное фото, а в 22:00 запланированы переговоры президентов Украины и США с европейскими лидерами.

Телеканал CNN писал, что в Киеве и других европейских столицах есть опасения, что американский лидер попытается навязать своему украинскому коллеге видение Путина по урегулированию конфликта и что, если он откажется, президент США обвинит во всем Киев и выйдет из переговоров.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.