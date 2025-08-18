На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции объяснили, зачем Макрон запугивает население войной

Французский политик Филиппо: Макрон использует страх войны ради личной повестки
true
true
true
close
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон запугивает население войной и утрирует риск ее наступления ради достижения собственных целей. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

«Макрон утрирует войну и страх: он опасен. Макрон хочет войны ради личной повестки», — написал Филиппо.

Политик обратил внимание на то, что Макрон по итогам видеоконсультаций лидеров стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», заявил, что «те, кто думает, что можно жить свободно, словно войны нет» ... «подготавливают завтрашнее поражение».

По мнению Филиппо, лидеры стран «коалиции желающих», в том числе Макрон, хотят войны для того, чтобы преобразовать Евросоюз в единое государство и наделить его «европейской армией».

17 августа участники «коалиции желающих» провели видеоконсультации по вопросам урегулирования на Украине перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, которая запланирована на 18 августа. Как стало известно, лидеры европейских стран обсуждали санкции против России, территориальную целостность Украины и гарантии безопасности для нее.

Ранее Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами