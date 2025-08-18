Во Франции объяснили, зачем Макрон запугивает население войной

Президент Франции Эммануэль Макрон запугивает население войной и утрирует риск ее наступления ради достижения собственных целей. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

«Макрон утрирует войну и страх: он опасен. Макрон хочет войны ради личной повестки», — написал Филиппо.

Политик обратил внимание на то, что Макрон по итогам видеоконсультаций лидеров стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», заявил, что «те, кто думает, что можно жить свободно, словно войны нет» ... «подготавливают завтрашнее поражение».

По мнению Филиппо, лидеры стран «коалиции желающих», в том числе Макрон, хотят войны для того, чтобы преобразовать Евросоюз в единое государство и наделить его «европейской армией».

17 августа участники «коалиции желающих» провели видеоконсультации по вопросам урегулирования на Украине перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, которая запланирована на 18 августа. Как стало известно, лидеры европейских стран обсуждали санкции против России, территориальную целостность Украины и гарантии безопасности для нее.

Ранее Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине.