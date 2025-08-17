На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: «коалиция желающих» согласовала позицию по Украине перед встречей с Трампом

«Коалиция желающих» обсудила вопрос территорий Украины перед встречей с Трампом
Участники «коалиции желающих» провели видеоконсультации по вопросам Украины перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Обсуждались ключевые темы: санкции против России, территориальная целостность Украины и гарантии безопасности», — заявил собеседник агентства.

Переговоры коалиции состоялись в преддверии встречи с Трампом, запланированной на понедельник.

В воскресенье «Би-би-си» сообщало, что до недавнего времени «коалиция желающих» настаивала на необходимости прекращения огня как предпосылки для переговоров по украинском урегулированию, однако этот подход может измениться. Журналисты обратили внимание, что словосочетание «прекращение огня» не упоминалось в совместном заявлении лидеров стран ЕС и отдельном заявлении британского премьера Кир Стармера после того, как президент США Дональд Трамп выступил за переход к долгосрочному миру без временного прекращения огня. Аналитики считают, что это не случайность, а сознательная корректировка позиции на фоне нового подхода Вашингтона.

Ранее госсекретарь США назвал Путина частью мировой политики.

