Премьер-министр Республики Сербской подал в отставку

Премьер-министр Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Радован Вишкович объявил о своей отставке и заявил, что в объединении будет сформирован новый кабинет министров. Об этом сообщает ТАСС.

«Я оставляю своему преемнику стабильную Республику Сербскую и желаю успехов новому правительству», — сказал Вишкович в ходе пресс-конференции.

Он уточнил, что решение об уходе было согласовано с президентом энтитета Милорадом Додиком.

6 августа Центральный избирательный комитет Боснии и Герцеговины аннулировал мандат Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете. Решение было принято единогласно и вступит в силу после окончания срока на апелляционное обжалование. В течение 90 дней планируется проведение досрочных выборов главы республики.

Ранее Додик не исключил распада Боснии и Герцеговины.