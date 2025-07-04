Додик: Босния и Герцеговина может распасться, если уйдет от соглашений в Дейтоне

Босния и Герцеговина может распасться в случае невыполнения Дейтонских соглашений. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

«Республика Сербская хочет жить так, как договорились в Дейтоне. Если это невозможно, то сосуществование одних рядом с другими является единственной реальной альтернативой», — сказал он.

Додик считает, что Босния и Герцеговина может функционировать как государство только при условии соблюдения «честного диалога» между законно избранными руководителями всех трех народов без иностранного вмешательства. По его словам, активное стремление Германии и Франции к демонтажу Республики Сербской и превращению Боснии и Герцеговины в унитарное государство вызывает серьезное беспокойство в регионе.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что реализация Дейтонского соглашения в настоящее время деградирует, интересы сербов в Республике Сербской ущемляются.

Дейтонское соглашение было подписано в декабре 1995 года в городе Дейтон в США. Оно подразумевает прекращение огня, разделение территорий враждующих сторон, а также обособление территорий между Республикой Босния и Герцеговина, Союзной Республикой Югославия (Сербия и Черногория) и Хорватией.

Ранее Республика Сербская просила о защите по Дейтонскому соглашению.