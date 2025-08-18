В Госдуме ответили на угрозы Сырского о продолжении войны с Россией

Планы Украины воевать с Россией даже при заключении мирного соглашения еще раз демонстрируют, что ответственность за текущий конфликт — на Киеве. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Юрий Швыткин. Так он оценил слова главкома ВСУ Александра Сырского, предупредившего, что боевые действия могут «продолжиться в любое время», несмотря на дипломатические успехи.

«Во-первых, Россия всегда выступает против продолжения агрессии и провокационных действий со стороны любого противника, — отметил Швыткин. — Во-вторых, заявление Сырского еще раз подтверждает, что ответственность за мирное урегулирование кризиса целиком и полностью лежит на самой Украине и (поддерживающих ее) странах Европы».

Наконец, в-третьих, как считает собеседник издания, слова главкома также доказывают правоту Москвы: установить мир на долгосрочной основе возможно лишь путем устранения первопричин украинского кризиса.

Что же касается перспективы возобновления боевых действий после урегулирования конфликта или его заморозки, то, если таковое даже и произойдет, в этом будут виноваты исключительно украинские и европейские власти, заявил Швыткин.

«Российская Федерация всегда соблюдала все международные договоренности», — напомнил он.

Масштабное интервью Сырского было опубликовано на фоне продолжающихся переговоров по украинскому урегулированию. Хотя главком ВСУ выразил уверенность в «мудрости и профессионализме» дипломатов, он отметил, что нельзя прекращать работу по усилению и модернизации украинской армии — на случай нового конфликта с Россией.

В то же время посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что лучшей гарантией безопасности для его страны станет лишь членство в Североатлантическом альянсе.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил: конфликт завершится при отказе Киева от притязаний на Крым и от вступления в НАТО.