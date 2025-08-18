На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп объявил войну голосованию по почте

Трамп подпишет указ против голосования по почте и спорных электронных систем
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что в преддверии промежуточных выборов 2026 года подпишет указ, направленный против голосования по почте и спорных электронных систем. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил Трамп, он возглавит движение, направленное против этих способов голосования.

«Я собираюсь возглавить движение за то, чтобы избавиться от бюллетеней, присылаемых по почте, а также, пока мы этим занимаемся, от крайне «неточных», очень дорогих и вызывающих серьезные споры машин для голосования», — написал он в одной из соцсетей.

До этого Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент России Владимир Путин якобы высказался о несовершенстве избирательной системы США, из-за чего нынешний глава Белого дома проиграл президентские выборы в 2020 году.

По словам американского лидера, Путин сказал, что ни в одной стране нет голосования по почте, потому что его невозможно проводить по почте и иметь при этом честные выборы.

Ранее чат-бот соцсети Трампа счел Обаму лучшим президентом США.

