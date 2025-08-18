На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин одобрил предложение Слюсаря о моратории на банкротство в сельхозсфере

Президент России Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в регионе. Об этом говорится на сайте Кремля.

В ходе встречи врио губернатора доложил президенту о состоянии в сельскохозяйственной сфере и предложил новую меру поддержки сельхозпроизводителей.

«Хотел попросить: в ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги», — отметил Слюсарь.

Российский лидер поддержал предложение, а представитель региона пообещал передать соответствующее письмо.

В начале июня в Ростовской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который ввели в 10 районах из-за засушливой погоды. В пресс-службе губернатора сообщили, что пострадавшим из-за засухи аграриям положены страховые выплаты, которые предприятия получат в ходе режима ЧС.

Ранее силовики провели обыски в минсельхозпроде Ростовской области.

