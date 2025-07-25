Силовики проводят обыски в минсельхозпроде Ростовской области

В ростовском минсельхозпроде идут обыски по делу о взятке при оформлении субсидий

Обыски проводят в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области в связи с уголовным делом о получении взятки при оформлении субсидий. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области, передает ТАСС.

По данным службы, госслужащий требовал от аграриев, претендовавших на возмещение части затрат на производство, чтобы они отдали ему 5% от общей суммы субсидии.

В отношении начальника отдела развития отраслей растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия региона возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

В настоящее время в министерстве и по месту жительства подозреваемого проходят обыски.

Накануне бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — около 84 млн рублей.

Ранее брянского вице-губернатора отправили в СИЗО по делу о пропаже «зубов дракона».