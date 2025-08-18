На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полуобнаженного Бориса Джонсона заметили потягивающим коктейли на пляже

Экс-премьера Британии Джонсона засняли полуобнаженным на пляже в Греции
true
true
true
close
Daniel Leal-Olivas/AP

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен в полуобнаженном виде на одном из пляжей во время семейного отдыха в Греции. Соответствующие кадры публикует Mirror.

«Борис Джонсон был замечен потягивающим коктейли и расслабляющимся во время роскошного семейного отдыха в Греции . Бывший премьер-министр наслаждался более размеренным ритмом жизни после периода управления страной», — отметили журналисты.

Отмечается, что на «райском острове» Эвбея он был в компании супруги и четверых детей. Политик расслаблялся на пляже, жуя пачку чипсов», отмечается в материале.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что мессенджер WhatsApp разрушает западную цивилизацию и подрывает демографию. По словам Джонсона, молодые люди на Западе перестали посещать вечеринки и пить, поскольку они проводят слишком много времени в чатах в WhatsApp и социальных сетях. Политик посетовал на то, что общение между людьми без встреч лицом к лицу является менее непредсказуемым и комфортным, чем живое общение, однако последнее всё ещё необходимо для продолжения человеческого рода.

Ранее Бориса Джонсона клюнул страус.

