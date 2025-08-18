СМИ узнали подробности о гарантиях безопасности Запада для Украины

Страны Запада продолжают обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины, которые пока не сформированы в конкретный план, среди рассматриваемых вариантов — обеспечение «воздушного прикрытия». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что политики уже обсуждали возможность предоставления Киеву гарантий, аналогичных тем, что закреплены в 5-й статье Устава НАТО. Она обязывает страны-участницы организации защищать друг друга в случае нападения. Однако источники агентства предупредили, что создание повторяющего этот принцип механизма ждут серьезные препятствия.

По данным Bloomberg, в качестве альтернативы рассматривается модель поддержки, основанная на обязательствах США, а также на ранее согласованных планах Великобритании и Франции, предполагающих предоставление «сил поддержки», проведение мониторинговых мероприятий и осуществление «воздушного прикрытия».

18 августа в 20:15 по московскому времени в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. На 22:00 мск запланирована встреча главы Белого дома с европейскими лидерами.

Зеленский намерен обсудить с Трампом итоги переговоров президентов США и России на Аляске по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. На встрече в американской столице также будут присутствовать лидеры Германии, Великобритании, Франции, Италии, Финляндии, а также руководители Европейской комиссии и НАТО.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал 18 августа в Белом доме «большим днем».