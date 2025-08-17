На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио заявил, что США не хотят вводить санкции против России

Рубио: США не хотят вводить санкции против России ради диалога о мире на Украине
Julien de Rosa/Pool/AP

Власти Соединенных Штатов не хотят вводить санкции против России, поскольку это будет означать окончание переговоров по достижению мира на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телекомпании NBC.

По его словам, введение санкций против России означало бы, что США не считают возможным урегулирование конфликта на Украине с помощью переговоров. Он отметил, что рестрикции, введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена, «не повлияли на ход конфликта».

«Единственный способ положить конец этому конфликту — добиться того, чтобы россияне, так же как и украинцы, согласились на мирную сделку», — заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что при введении санкций возможность усадить стороны конфликта за стол переговоров резко сократится.

Незадолго до этого глава ЕК Урсула фон дел Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявила, что 19-й пакет санкций против России будет готов в начале сентября. Она добавила, что европейские лидеры продолжат оказывать дипломатическое и экономическое давление на страну.

Ранее Зеленский ввел санкции против разработчиков БПЛА из трех стран.

