На выборах президента Боливии лидируют представители правых сил

На президентских выборах в Боливии лидируют кандидаты от правых партий — член сената Родриго Пас Перейра и бывший глава государства в 2001–2002 годах Хорхе Кирога. Об этом, ссылаясь на данные исследования, проведенного на основе подсчета голосов на 567 избирательных участках, сообщает телеканал Red Uno.

Согласно имеющимся сведениям, Паса Перейру, который представляет Христианско-демократическую партию, поддержали 31,6% избирателей, за выдвинутого альянсом «Свобода и демократия» Кирогу проголосовали 27,1% боливийцев.

Для победы в первом туре претендент должен набрать более половины голосов абсолютно или получить 40% голосов при условии, что отрыв от ближайшего конкурента составит свыше 10 процентных пунктов. В иных случаях 19 октября состоится второй тур выборов.

14 мая действующий президент Боливии Луис Арсе объявил, что не будет выдвигаться на новый срок, чтобы уменьшить шансы на победу правых сил.

Ранее прокуратура попросила арестовать бывшего президента Боливии.