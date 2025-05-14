Президент Боливии сообщил о своем решении по выдвижению на новый срок

Президент Боливии Луис Арсе объявил, что не будет выдвигаться на новый срок, чтобы уменьшить шансы на победу правых сил. Об этом сообщает Bolivia TV.
Арсе уверен в том, что он не станет фактором раскола народного голосования и не способствует реализации фашистского правого проекта.
В октябре 2024 года власти Боливии предупредили международное сообщество о том, что экс-президент страны Эво Моралес осуществляет действия по дестабилизации ситуации в стране.
25 сентября экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о намерении вновь баллотироваться на выборах главы государства. По словам политика, он решил согласиться на многочисленные просьбы боливийцев о выдвижении в кандидаты в президенты страны. МИД уточняет, что действия по дестабилизации усилились в последние 13 дней.
Таким образом, глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое «Движение к социализму».
Ранее прокуратура попросила арестовать бывшего президента Боливии.