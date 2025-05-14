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Президент Боливии сообщил о своем решении по выдвижению на новый срок

Президент Боливии Арсе сообщил об отказе от выдвижения на новый срок
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LUCHO ARCE VIA FACEBOOK (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Reuters

Президент Боливии Луис Арсе объявил, что не будет выдвигаться на новый срок, чтобы уменьшить шансы на победу правых сил. Об этом сообщает Bolivia TV.

Арсе уверен в том, что он не станет фактором раскола народного голосования и не способствует реализации фашистского правого проекта.

В октябре 2024 года власти Боливии предупредили международное сообщество о том, что экс-президент страны Эво Моралес осуществляет действия по дестабилизации ситуации в стране.

25 сентября экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о намерении вновь баллотироваться на выборах главы государства. По словам политика, он решил согласиться на многочисленные просьбы боливийцев о выдвижении в кандидаты в президенты страны. МИД уточняет, что действия по дестабилизации усилились в последние 13 дней.

Таким образом, глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое «Движение к социализму».

Ранее прокуратура попросила арестовать бывшего президента Боливии.

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