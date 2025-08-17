Белый дом не ждет, что переговоры Зеленского и Трампа приведут к встрече с Путиным

В Белом доме не рассчитывают, что переговоры президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа приведут к трехсторонней встрече по урегулированию конфликта. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

По его словам, саммита с участием Трампа, Зеленского и президента РФ Владимира Путина США надеются добиться в конце следующей недели.

В понедельник глава Украины вместе с европейскими лидерами прибудет в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США возможное урегулирование военного конфликта. СМИ узнали, что хозяин Белого дома не будет встречаться с украинским коллегой в присутствии гостей из Европы: сначала он проведет переговоры тет-а-тет с президентом республики, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования конфликта в расширенном составе.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин описал два сценария переговоров Трампа и Зеленского.