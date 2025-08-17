На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Испании предупредили Украину о возможной потере поддержки Трампа из-за Зеленского

La Vanguardia: Трамп оставит Украину, если Зеленский откажется идти на уступки
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп может оставить Украину, если украинский лидер Владимир Зеленский откажется пойти на уступки. Об этом пишет испанское издание La Vanguardia.

Журналисты отметили, что Зеленский может отказаться от плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине. В этом случае, по данным издания, украинский президент может быть изгнан из Овального кабинета перед телекамерами.

Газета напомнила, что полгода назад в Белом доме случился инцидент, в результате которого Вашингтон заблокировал доставку военной помощи. Также американская сторона остановила обмен разведданными с Киевом.

«Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину», — говорится в материале.

15 августа Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Телеканал Fox News сообщил, что глава Белого дома одобрил предложение российского коллеги о передаче РФ контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсона и Запорожья. По мнению Sky News, Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с главой Белого дома 18 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции заявили о тревоге Запада из-за радушного приема Путина на Аляске.

