Визит Мерца в Вашингтон продлится считаные часы

Визит немецкого канцлера Фридриха Мерца в Вашингтон будет кратким, передает N-tv со ссылкой на источники в правительстве.

Как уточняет телеканал, глава правительства прибудет в США около 12:00 (19:00 мск), а обратный рейс запланирован на 17:00 или 18:00. Сначала президент Дональд Трамп проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским наедине, а потом — с главами европейских государств и правительств.

Согласно материалу, обсуждаться будут гарантии безопасности для Украины, территориальные проблемы и процедурные вопросы, например необходимость прекращения огня до переговоров о мирном соглашении.

До этого агентство Reuters сообщило, что Трамп оказывает давление на Украину после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Лидер США якобы склоняет Киев к заключению мирного соглашения. Во время визита в Вашингтон 18 августа Зеленского будут сопровождать европейские политики, чтобы в том числе поддержать его на фоне давления Трампа, стремящегося к быстрому окончанию конфликта.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин оценил встречу Трампа и Путина.