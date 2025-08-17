На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о большом прогрессе в отношении России

Сергей Булкин/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о достижении значительного прогресса в отношениях с Россией. Соответствующая запись была опубликована в его аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями», — говорится в посте главы Белого дома.

Сегодня телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп одобрил предложение Владимира Путина о передаче России контроля над территорией Донбасса. Кроме того, данная инициатива предполагает заморозку линии фронта в южных областях Херсонской и Запорожской областей.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает о том, что среди требований российской стороны также значится формальное признание суверенитета РФ над Республикой Крым и снятие части введенных ранее санкций.

Ранее в Европе заявили, что Европа «ушла из истории» после встречи Путина и Трампа.

Переговоры о мире на Украине
