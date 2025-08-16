Во Франции заявили, что Европа «ушла из истории» после встречи Путина и Трампа

Политик Дюпон-Эньян: после саммита России и США Европа ушла из истории

Европа утратила влияние на мировые процессы после российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом заявил лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в публикации на платформе X.

По мнению политика, саммит продемонстрировал курс Вашингтона и Москвы на совместное миротворчество и расширение сотрудничества. Дюпон-Эньян призвал Францию срочно вернуться к независимой внешней политике, отметив, что текущая позиция ЕС в украинском конфликте «лишила Европу исторической роли».

«Этой ночью Европа ушла из истории, дорого заплатив за свою слепоту и предвзятость в украинском конфликте. Столкнувшись с Трампом и Путиным, которые хотят вместе добиваться мира, Франции необходимо освободиться от ограничивающего суверенитет Европейского союза», — написал он.

Накануне президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и сфере безопасности.

Ранее Трамп назвал условие для быстрого соглашения о мире на Украине.