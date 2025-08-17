Британский профессор оценил вероятность гражданской войны в Европе

Вероятность гражданской войны в Европе в следующие пять лет достигает 95%. Об этом в журнале Military Strategy Magazine написал британский профессор Дэвид Бетц.

По его словам, самая высокая вероятность возникновения гражданского конфликта в Великобритании и Франции. Он отметил, что некоторые крупные города уже перешли в статус «диких».

«Многие западные города уже соответствуют этому профилю», — отметил профессор.

Бетц объяснил, что смысл этого понятия состоит в том, что городские власти некоторых мегаполисов уже не могут обеспечивать соблюдение законодательства. К этому могли привести многие факторы, среди которых рост «политической коррупции», упадок промышленности, а также увеличение количества частных охранных предприятий.

Профессор добавил, что в Британии ключевые системы жизнеобеспечения находятся в сельской местности и крайне уязвимы.

До этого польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский назвал 2026 год самым опасным для мира из-за проблем с беженцами, а также высокого риска терактов и гражданских войн. По его словам, Польша будет переживать тяжелые времена.

