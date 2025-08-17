На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британский профессор оценил вероятность гражданской войны в Европе

Профессор Бетц: вероятность гражданской войны в Европе может достичь 95%
true
true
true
close
Reuters

Вероятность гражданской войны в Европе в следующие пять лет достигает 95%. Об этом в журнале Military Strategy Magazine написал британский профессор Дэвид Бетц.

По его словам, самая высокая вероятность возникновения гражданского конфликта в Великобритании и Франции. Он отметил, что некоторые крупные города уже перешли в статус «диких».

«Многие западные города уже соответствуют этому профилю», — отметил профессор.

Бетц объяснил, что смысл этого понятия состоит в том, что городские власти некоторых мегаполисов уже не могут обеспечивать соблюдение законодательства. К этому могли привести многие факторы, среди которых рост «политической коррупции», упадок промышленности, а также увеличение количества частных охранных предприятий.

Профессор добавил, что в Британии ключевые системы жизнеобеспечения находятся в сельской местности и крайне уязвимы.

До этого польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский назвал 2026 год самым опасным для мира из-за проблем с беженцами, а также высокого риска терактов и гражданских войн. По его словам, Польша будет переживать тяжелые времена.

Ранее в НАТО признали, что Европа не в состоянии помогать Украине без США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами