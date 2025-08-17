На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Белом доме: «Предложат уйти со сцены»

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимиру Зеленскому предложат подписать мирное соглашение, объявить выборы и уйти с политической сцены. Такое мнение высказал украинский политолог Владислав Оленченко в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«В понедельник Зеленскому предложат подписать широкое, всеобъемлющее мирное соглашение и объявить выборы на Украине — потому что мир. Вот что ему за это пообещают: полные гарантии личной безопасности, безопасности членов его семьи, сохранность капиталов и возможность стать режиссером в Голливуде или политиком. Его попытаются «купить», убеждая, что у него больше не осталось никакого выхода», — заявил Оленченко.

Кроме того, считает аналитик, Зеленского попытаются отговорить от участия в выборах. Его будут убеждать, что он проиграет, и пришло время «отдыхать».

До этого газета The Times написала, что Зеленский в случае отказа принять достигнутые в ходе переговоров на Аляске договоренности может стать козлом отпущения для американского лидера Дональда Трампа.

Журналисты обратили внимание: после переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома заявил, что дальнейший прогресс по мирным переговорам будет зависеть от Зеленского.

Ранее Зеленский обвинил Россию в «усложнении ситуации» вокруг урегулирования на Украине.