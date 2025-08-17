На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский дипломат заявил, что успешные страны не привлекает вступление в ЕС

Постпред РФ в Вене Ульянов: успешные страны не привлекает вступление в ЕС
true
true
true
close
Matt Dunham/AP

Успешные страны с малой долей вероятности заинтересованы во вступлении в Евросоюз с учетом нынешних условий. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

В нынешних условиях ЕС вряд ли может быть привлекателен для более-менее успешных кандидатов», — написал он.

Таким образом он ответил на опубликованное сообщение от пользователя соцсети, в котором была приведена статистика заинтересованности населения стран в присоединении к ЕС. Так, более 90% населения одобряют вступление в Евросоюз только в Албании, чуть меньше на Украине — 87%. При это в Великобритании, Исландии и Норвегии о присоединении к ЕС размышляют менее 50% населения.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз приведет к упадку и обнищанию Венгрии. Он отметил, что Будапешт переводит огромные средства ЕС и НАТО, поэтому если Украина вступит в одну из этих организаций, это станет прямым путем к обнищанию венгерского государства.

Ранее Евросоюз заявил о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами