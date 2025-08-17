Российский дипломат заявил, что успешные страны не привлекает вступление в ЕС

Успешные страны с малой долей вероятности заинтересованы во вступлении в Евросоюз с учетом нынешних условий. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

В нынешних условиях ЕС вряд ли может быть привлекателен для более-менее успешных кандидатов», — написал он.

Таким образом он ответил на опубликованное сообщение от пользователя соцсети, в котором была приведена статистика заинтересованности населения стран в присоединении к ЕС. Так, более 90% населения одобряют вступление в Евросоюз только в Албании, чуть меньше на Украине — 87%. При это в Великобритании, Исландии и Норвегии о присоединении к ЕС размышляют менее 50% населения.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз приведет к упадку и обнищанию Венгрии. Он отметил, что Будапешт переводит огромные средства ЕС и НАТО, поэтому если Украина вступит в одну из этих организаций, это станет прямым путем к обнищанию венгерского государства.

Ранее Евросоюз заявил о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине.