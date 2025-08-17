СМИ: Мерца, Макрона и Стармера пока официально не пригласили в США вместе с Зеленским

Bild: Мерц, Макрон и Стармер 17 августа решат, поедут ли в США с Зеленским

Правительства немецкого канцлера Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера 17 августа примут решение о том, поедут ли лидеры этих стран в США на встречу президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает Das Bild.

По словам источников издания, страны Запада намерены скоординировать свои действия, чтобы избежать демонстративной встречи. Однако пока они даже не получили на нее официального приглашения.

15 августа лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. 18 августа Зеленский должен встретится с Трампом в Вашингтоне. Как написала газета The New York Times, европейские лидеры тоже будут приглашены на эту встречу.

