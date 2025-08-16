Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров

Кремль: Путин провел совещание в Кремле по итогам переговоров с США на Аляске

Президент России Владимир Путин по возвращении из США провел совещание в Кремле, посвященное итогам российско-американских переговоров на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы Кремля, на встрече глава государства ознакомил руководство администрации президента, представителей правительства, Госдумы, а также руководителей министерств и ведомств с результатами встречи в Анкоридже.

Глава государства анонсировал, что детально расскажет о встрече со своим американским коллегой по ходу совещания.

«Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. <...> Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — отметил он.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

