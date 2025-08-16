На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что европейские лидеры приглашены к участию во встрече Трампа с Зеленским

NYT: европейские лидеры приглашены к участию во встрече Трампа с Зеленским
true
true
true
close
Ben Curtis/AP

Европейские лидеры приглашены к участию в планируемой встрече президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме в понедельник. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников.

«Трамп обсудит этот план (по урегулированию. — «Газета.Ru») с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, а европейские лидеры будут приглашены на встречу», — говорится в публикации.

В пятницу лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали условие встречи Путина, Трампа и Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
