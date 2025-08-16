Источник сообщил, что России и США удалось решить на саммите многие вопросы

Россия и США смогли решить на саммите в Анкоридже многие вопросы, однако Москва и Вашингтон не будут о них «трубить раньше времени». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Результаты оптимистичные, многие вопросы решены, но надобности трубить раньше времени нет», — отметил он.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о первых результатах переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его словам, восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне, «спокойный, без ультиматумов и угроз».

Кроме того, Путин лично и подробно изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине; президент США отказался от эскалации давления на Россию; саммит доказал, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением боевых действий.

В пятницу лидеры РФ и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

