В Госдуме назвали причину краткости встречи Трампа и Путина на Аляске

Краткость встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске свидетельствует о готовности продолжить диалог в будущем. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Готовность к диалогу продемонстрирована тем, что стороны не стали проводить этот разговор в несколько раундов, а ограничились одной развернутой беседой. То есть они готовы продолжить встречи, чтобы достигнуть большего, возможно, даже в Москве, что для России тоже является определенным итогом переговоров», — считает Новиков.

По его мнению, характер встречи полностью соответствовал той оценке, которую до ее начала давал сам Трамп, при этом он может представить сам факт проведения саммита как большой внешнеполитический успех.

«Еще до самой встречи Дональд Трамп заявил, что она будет носить предварительный характер. Это же было подтверждено прессеком российского президента Дмитрием Песковым, который на пути в Анкоридж сказал то, что никаких документов для подписания на этой встрече не готовилось. Это и стало главным итогом встречи», — напомнил депутат.

Президенты России и США провели переговоры на Аляске в формате «три на три» с участием министров и помощников президентов. После этого состоялась короткая совместная пресс-конференция, в ходе которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. При этом Трамп обозначил, что «теперь все зависит от украинского президента», а журналист The Economist Оливер Кэрролл заявил, что соглашение о прекращении огня до встречи трех сторон уже было заключено.

Ранее стало известно, что канцлер Германии созвал совещание кабмина после разговора с Трампом.