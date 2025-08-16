Cyprus Mail: сами по себе переговоры с Трампом стали победой Путина

Проведение на Аляске переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным является победой последнего. Об этом пишет кипрская газета Cyprus Mail.

Издание отмечает, что хотя состоявшаяся на Аляске встреча, как поначалу казалось, и не привела к весомым шагам в сторону прекращения огня на Украине, однако сами контакты лицом к лицу с американским коллегой стали победой Путина, которого лидеры западных стран подвергали остракизму со времен событий 2022 года.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.