В офисе Зеленского отреагировали на информацию о готовящемся воздушном перемирии

Советник Зеленского Литвин заявил, что ничего не слышал о воздушном перемирии
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Украине ничего неизвестно о якобы предварительном соглашении о прекращении огня в воздухе еще до встречи президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин в соцсети Х в ответ на публикацию журналиста The Economist Оливера Керрола, поделившегося такими данными.

«Мы пока об этом ничего не слышали», — написал Литвин.

До этого Axios писал, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил мнение, что быстрое мирное соглашение с Россией лучше, чем временное прекращение огня. Источник добавил, что разговор Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО «был непростым».

Трамп также заявлял о начале подготовки трехсторонней встречи, в которой помимо него примут участие лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. По словам Трампа, у него нет желания там присутствовать, но он должен там находиться, чтобы удостовериться в том, что все поставленные задачи будут выполнены. Глава Белого дома отметил, что у сторон есть «довольно хороший шанс сделать это».

Ранее соратник Трампа назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине.

