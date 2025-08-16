Стало известно о предварительном соглашении по прекращению огня на Украине

Economist: есть соглашение об остановке огня до встречи Украины, США и РФ

Есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе еще до трехсторонней встречи президентов Украины, США и России Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает The Economist Оливер Керрол в соцсети X, ссылаясь на источники.

«Мы считаем, что небо даст сигнал о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной», — сообщил журналисту его собеседник.

Других подтверждений этой информации нет. Россия и США по итогам переговоров об этом не объявляли.

15 августа Путин и Трамп впервые за шесть лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.