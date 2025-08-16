В Кремле пока не знают дату следующей встречи Путина и Трампа

Дата следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока неизвестна. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.
По его словам, тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского пока не затрагивалась.
В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.
Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.
Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил его в Москву.
Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».