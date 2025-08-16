В Белом доме не согласились с утверждением о провале переговоров на Аляске

Директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун опроверг информацию в СМИ о том, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на Аляске прошли неудачно. Об этом он написал в социальной сети X.

«Полная неправда», — отозвался Чун.

Ранее журналистка Fox News в эфире телеканала заявила, что атмосфера, царившая в зале американо-российских переговоров, «была не из приятных» и «казалось, что все шло не так, как надо».

15 августа Путин и Трамп впервые за шесть лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

