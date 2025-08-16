На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ООН готова поддержать усилия по достижению мира на Украине

ООН выразила поддержку усилий с целью устойчивого мира на Украине
Mike Segar/Reuters

Организация Объединенных Наций выражает готовность поддерживать любые существенные инициативы, направленные на установление прочного мира в Украине. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН вновь призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру на Украине. Организация Объединенных Наций готова поддержать все значимые усилия в этом направлении», — говорится в сообщении.

По словам Дюжаррика, мир на Украине должен опираться на уважении суверенитета и территориальной неприкосновенности страны, как того требует Устав ООН.

На Аляске 15 августа прошли переговоры главы США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Ключевой темой обсуждения стало урегулирование украинского кризиса. По завершении встречи американский президент заявил, что моментальное достижение мирного соглашения не произошло. Однако, он выразил уверенность в существовании возможностей для будущего урегулирования конфликта.

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

