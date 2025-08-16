На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал о списке украинских военнопленных, предоставленном Россией

Трамп: Россия передала список из более тысячи украинских военнопленных
true
true
true
close
РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Российская сторона предоставила ему список, содержащий около 1000 фамилий украинских военнопленных, которых Киев должен согласиться принять в рамках обмена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Они должны принять их», — сказал президент.

15 августа на Аляске состоялись трехчасовые переговоры между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевой темой обсуждения стало разрешение украинского кризиса.

Как заявил американский президент, немедленное достижение мирного соглашения в ходе встречи не произошло. При этом он выразил уверенность в наличии существенных перспектив для урегулирования конфликта в дальнейшем. Общая продолжительность визита Путина в Анкоридж составила около пяти часов. После беседы с Трампом российский лидер посетил мемориал «Союзники во Второй мировой войне» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон и передал в дар православной церкви на Аляске икону святого Германа Аляскинского, считающегося покровителем Америки.

Российские военные взяли в плен бойцов ВСУ, заблудившихся в Сумской области.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами