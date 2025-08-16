Трамп рассказал о списке украинских военнопленных, предоставленном Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Российская сторона предоставила ему список, содержащий около 1000 фамилий украинских военнопленных, которых Киев должен согласиться принять в рамках обмена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Они должны принять их», — сказал президент.

15 августа на Аляске состоялись трехчасовые переговоры между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевой темой обсуждения стало разрешение украинского кризиса.

Как заявил американский президент, немедленное достижение мирного соглашения в ходе встречи не произошло. При этом он выразил уверенность в наличии существенных перспектив для урегулирования конфликта в дальнейшем. Общая продолжительность визита Путина в Анкоридж составила около пяти часов. После беседы с Трампом российский лидер посетил мемориал «Союзники во Второй мировой войне» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон и передал в дар православной церкви на Аляске икону святого Германа Аляскинского, считающегося покровителем Америки.

Российские военные взяли в плен бойцов ВСУ, заблудившихся в Сумской области.