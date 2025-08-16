На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал условия возврата иностранцев в проект «Сахалин-1»

Путин дополнил указ о получении иностранцами доли в операторе проекта Сахалин-1
true
true
true
close
Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин дополнил указ, которым в 2022 году проект по добыче нефти «Сахалин-1» был переведен в юрисдикцию РФ, перечнем новых положений. Обновленный документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Изменения в указ были опубликованы в преддверии встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

В обновленном документе говорится, что доля в проекте будет передаваться компании при выполнении ряда условий. Для этого иностранная сторона консорциума должна отменить санкции, влияющие на проект.

Помимо этого, в список условий было включено заключение соглашений о поставках необходимого для проекта оборудования зарубежного производства и запчастей к нему.

В указе также говорится, что иностранная компания самостоятельно или через посредников должна зачислить средства, которые были ранее накоплены на ликвидационном счете по соглашению, на счет нового оператора проекта ООО «Сахалин-1».

Зимой 2024 года глава государства продлил срок продажи невостребованной доли Exxon в проекте на год — до 1 января 2026 года.

Ранее СМИ рассказали о возможных санкциях США против «Роснефти» и «Лукойла».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами