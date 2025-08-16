Путин назвал условия возврата иностранцев в проект «Сахалин-1»

Путин дополнил указ о получении иностранцами доли в операторе проекта Сахалин-1

Президент России Владимир Путин дополнил указ, которым в 2022 году проект по добыче нефти «Сахалин-1» был переведен в юрисдикцию РФ, перечнем новых положений. Обновленный документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Изменения в указ были опубликованы в преддверии встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

В обновленном документе говорится, что доля в проекте будет передаваться компании при выполнении ряда условий. Для этого иностранная сторона консорциума должна отменить санкции, влияющие на проект.

Помимо этого, в список условий было включено заключение соглашений о поставках необходимого для проекта оборудования зарубежного производства и запчастей к нему.

В указе также говорится, что иностранная компания самостоятельно или через посредников должна зачислить средства, которые были ранее накоплены на ликвидационном счете по соглашению, на счет нового оператора проекта ООО «Сахалин-1».

Зимой 2024 года глава государства продлил срок продажи невостребованной доли Exxon в проекте на год — до 1 января 2026 года.

