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Срок продажи доли Exxon в проекте «Сахалин-1» продлен

Путин продлил срок продажи доли Exxon в проекте «Сахалин-1» до 2026 года

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил срок продажи невостребованной доли Exxon в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» на год — до 1 января 2026 года. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Слова «1 января 2025 года» заменить словами «1 января 2026 года», — сказано в сообщении.

Изменения внесены в президентский указ от 7 октября 2022 года. Планировалось, что оценка и продажа доли будет сделана в течении четырех месяцев, но в апреле текущего года правительство России приняло решение перенести на начало 2025 года сроки оценки и продажи доли Exxon в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-1».

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что возможность применения указа об изъятии имущества США в России будет рассматриваться отдельно по каждому конкретному случаю.

Ранее сообщалось, что японские компании начали получать дивиденды за участие в российских проектах в юанях.

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