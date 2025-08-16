На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал одну из ключевых тем на переговорах с Трампом

Путин: одной из ключевых тем переговоров с Трампом стала ситуация на Украине
true
true
true

Президент России Владимир Путин заявил, что одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в ходе его переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на Аляске, стала ситуация, связанная с Украиной.

«Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами национальной безопасности.

15 августа, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, стартовал саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Согласно заявлениям, основным вопросом для обсуждения станет выработка стратегии достижения устойчивого мирного урегулирования украинского конфликта.

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что после переговоров с Путиным Трамп позвонил Зеленскому.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами