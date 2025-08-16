Путин назвал одну из ключевых тем на переговорах с Трампом

Путин: одной из ключевых тем переговоров с Трампом стала ситуация на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в ходе его переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на Аляске, стала ситуация, связанная с Украиной.

«Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами национальной безопасности.

15 августа, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, стартовал саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Согласно заявлениям, основным вопросом для обсуждения станет выработка стратегии достижения устойчивого мирного урегулирования украинского конфликта.

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что после переговоров с Путиным Трамп позвонил Зеленскому.