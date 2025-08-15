СМИ раскрыли детали подготовки к саммиту на Аляске

CNN: места для проведения саммита Путина и Трампа на Аляске были ограничены

Летний сезон серьезно ограничивал организаторов саммита России и США, пик туристического сезона наблюдается в том числе и на Аляске. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Лето — пик туристического сезона на Аляске, и варианты, как доступные, так и оснащенные для размещения президентов США и России, были сильно ограничены», — говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что база Эльмендорф-Ричардсон соответствовала всем необходимым требованиям для встречи на высшем уровне.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.