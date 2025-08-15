Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто о том, что Брюссель усиливает давление на правительства Венгрии, Словакии и Сербии, стремясь добиться их отстранения от власти.

Как считает эксперт, у руководства Европейского союза (ЕС) может не получиться реализовать сценарий «оранжевых революций» в вышеназванных странах, поскольку у них есть защитные меры в виде собственных протестных движений против западных демонстрантов. Впрочем, он оценивает вероятность государственных переворотов в Будапеште, Белграде и Братиславе как 50/50.

«Не всегда власть рушится под нажимом уличных беспорядков. Например, в Грузии или Словакии протесты, происходившие в последние два года, не привели к смене правящих команд. Но очевидно, президент Сербии Александр Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан из-за их взглядов являются костью в горле для руководства Евросоюза», — резюмировал Рар.

Как отметил Сийярто, в Центральной Европе предпринимаются все более грубые попытки дестабилизации, свержения правительств и внешнего вмешательства. Он призвал руководство Сербии и Словакии более активно отстаивать независимость своих стран.

Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что Брюссель утратил свое влияние на мировой арене. Это, по его словам, подтверждается неучастием Европы в переговорах на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее в Венгрии призвали сотрудничать с Россией ради безопасности Европы.