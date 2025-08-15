На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса на саммите на Аляске

Трамп пригрозил «тяжелыми последствиями» в случае провала на встрече с Путиным
true
true
true
close
Alex Brandon/AP/Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация готова ввести против России жесткие экономические санкции, если не будет достигнута договоренность по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он рассказал журналистам пресс-пула Белого дома на борту самолета во время перелета в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для Москвы, Трамп уточнил, что меры будут «очень тяжелыми» в экономическом плане. Он отметил, что действует не в личных интересах, а ради сохранения большого числа жизней, хотя предпочел бы сосредоточиться на внутренних делах США.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (в 22:30 мск).

Сначала Путин и Трамп поговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации двух стран. Российскую сторону будут представлять в том числе глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами