Трамп пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса на саммите на Аляске

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация готова ввести против России жесткие экономические санкции, если не будет достигнута договоренность по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он рассказал журналистам пресс-пула Белого дома на борту самолета во время перелета в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для Москвы, Трамп уточнил, что меры будут «очень тяжелыми» в экономическом плане. Он отметил, что действует не в личных интересах, а ради сохранения большого числа жизней, хотя предпочел бы сосредоточиться на внутренних делах США.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (в 22:30 мск).

Сначала Путин и Трамп поговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации двух стран. Российскую сторону будут представлять в том числе глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.