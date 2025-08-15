На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: итог саммита РФ — США может стать определяющим для всего мира

Политолог Шафир: на саммите РФ и США затронут ключевые вопросы безопасности
Михаил Климентьев/РИА Новости

Результаты переговоров России и США на Аляске могут стать определяющими для всего мира. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Тимур Шафир.

«Очевидно, что украинский вопрос будет стоять в первых строках всех итоговых документов, но руководители наших сверхдержав прекрасно понимают: этот вопрос — лишь одно из препятствий на пути к возможному установлению добрососедства и развитию сотрудничества между Россией и Штатами», — сказал эксперт.

Помимо урегулирования конфликта на Украине, на повестке дня стоит огромное количество вопросов, связанных с экономикой, торговлей, промышленным развитием и безопасностью. Аляска станет лишь первым этапом на пути к их решению, считает Шафир.

Саммит Россия — США состоится 15 августа в городе Анкоридж. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что мероприятие запланировано на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы глав государств тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Ранее в Германии оценили возможные последствия встречи Путина и Трампа.

