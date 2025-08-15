СМИ: Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира

NBC: Трамп считает, что не получит Нобелевскую премию, хотя очень этого хочет

Президент США Дональд Трамп считает, что не получит Нобелевскую премию мира, хотя очень этого хочет. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя Белого дома.

«Президент чувствует, что заслуживает Нобелевской премии мира, но не думает, что получит ее», — сказал представитель Белого дома.

До этого сообщалось, что Трамп неоднократно звонил бывшему генеральному секретарю НАТО, министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу для обсуждения Нобелевской премии мира.

В то же время администрация Белого дома опубликовала список стран, поддержавших кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира.

В сообщении указывается, что Трампа поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Республики Руанда Оливье Ндухунгирехе.

Ранее в Госдуме высмеяли выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.