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Власти Японии не упомянули США на церемонии к 80-летию бомбардировки Хиросимы

Премьер Японии Исиба не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
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Toru Hanai/Reuters

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«80 лет назад в этот день взорвалась атомная бомба, были потеряны, как считается, более 100 тысяч драгоценных жизней, а тем, кто выжил, она принесла тяжелые, невыносимые дни», — выступил Исиба.

Мэр Хиросимы упомянул Соединенные Штаты только в контексте государств, которые обладают атомным оружием.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс в рамках общения с прессой заявила, что 6 августа отмечается «торжественный день размышлений и памяти, когда мы чтим народ Хиросимы и их послания мира и надежды».

Годом ранее ни один из японских политиков не упомянул США на церемонии в Мемориальном парке мира по случаю 79-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы. Экс-премьер-министр Фумио Кисида тоже дипломатично промолчал о том, что бомбу на города Японии сбросили Соединенные Штаты.

Ядерные бомбардировки двух японских городов Хиросимы и Нагасаки осуществили США 6 и 9 августа 1945 года. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

Ранее в США заявили, что решение ударить по Хиросиме и Нагасаки было правильным.

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